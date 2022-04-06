Само совершенство: 39-летняя Ковальчук в купальнике с разрезами блеснула фигурой без изъяна

Юлия Ковальчук является известной певицей. Она семь лет была солисткой группы «Блестящие», а потом начала сольную карьеру. Артистка счастлива в браке с Алексеем Чумаковым. У них подрастает дочка Амелия.

Пара построила большой дом в Москве, а также купили особняк в Испании. С наступлением тепла они приезжают на море, чтобы отдохнуть с наследницей. На этот раз звезда поделилась кадрами, сделанными на пляже.

Ковальчук в свои 39 лет следит за фигурой. Она может дать фору даже моделям. Однако не раз певицу критиковали за откровенные кадры.

6 апреля она выложила видео, на котором дефилирует в модном купальнике в полоску с разрезами на талии. Артистка грациозно позировала в лучах солнца. Юлия намазалась маслом, поэтому ее кожа сияла. Она похвасталась упругими формами.

«Немного воспоминаний, музыки и предвкушения лета», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Ковальчук. Многие осыпали певицу комплиментами и отметили, что не все выглядят так в 39 лет. «До чего ж хороша!», «Очень крутой купальник», «Изумительная фигурка», «Суперская красотка! Фигурка шикарная, ножки супер», «Ой-ей-ей! Красотуля», «Фигура просто космос», «Само совершенство», — прокомментировали пост подписчики.

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