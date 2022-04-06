«Фигурка роскошная»: Клава Кока распахнула рубашку, сразив поклонников формами

Клава Кока уже давно стала популярной певицей. Она не раз участвовала в премиях и фестивалях. Примечательно, что артистка стала кумиром миллионов поклонников. Она снимается в рекламе и даже украшала обложку Playboy.

В свои 25 лет певица свободна, но мечтает о семье. А пока она носит короткие платья и подчеркивает достоинства фигуры с помощью образов. Звезда на этот раз удивила поклонников.

После отпуска в Дубае Клава стала активно сниматься в новых проектах. Каждый день она делится кадрами, на которых позирует в модных нарядах. А 6 апреля певица решила поделиться кадром, на котором предстала в одной рубашке, которую не стала застегивать на пуговицы. Кока блеснула стройной фигурой в белом белье в спортивном стиле. Она не стала прятать беспорядок в спальне.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие стали писать ей комплименты. «Какая красивая», «Ну, это фото горячее», «Ой, белое белье», «Ничего себе», «Фигурка роскошная», «Панталоны, серьезно?», «Выглядишь так, словно сошла с подиума», «А смотришься очень даже круто», «Формы просто смак», «Ох, вот это красавица», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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