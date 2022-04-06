«Милагрос шалит»: 44-летняя Наталия Орейро в одном халате засветила свои прелести

Во время съемок уругвайского шоу «Голос» актриса отметилась в пикантном наряде.

Наталия Орейро знакома российской публике благодаря ролям в сериалах «Богатые и знаменитые», «Дикий ангел». Много лет артистка приезжала в Россию с гастролями.

В итоге она так полюбила нашу публику, что в прошлом году получила российский паспорт вместе с сыном Мольо. Теперь уругвайскую актрису можно увидеть в российских шоу, но недавно она вернулась на свою родину.

Примечательно, что скоро Орейро отметит 45-летие. Однако она может похвастаться моложавой внешностью. Артистка постоянно щеголяет в женственных платьях.

А вот 5 апреля она поделилась кадрами со съемок уругвайского шоу «Голос». В своем гримерном вагончике Наталия позировала в алом халате в китайском стиле. Она забралась на стол и блеснула бедрами. При этом звезда не постеснялась засветить тот факт, что она без белья.

Поклонники были сражены смелым кадром. Многие стали осыпать актрису комплиментами. Орейро снова произвела фурор. «Вау, шикарны», «Вау, прекрасны», «Милагрос шалит», «Очаровашка», «Не дашь даже и 20 лет»«, «Ну вы забыли постареть», «А где Иво?», «Вы все такая же бесподобная, задорная и очаровательная», «Фигурка бомба», «Смело, но вам можно», — стали писать подписчики звезды.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!