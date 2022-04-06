«Ох, какой рельеф»: Боня в топе-бандо и косухе показала свои объемные формы на камеру

Виктория Боня является бывшей участницей «Дома-2». Она раньше работала на телевидении, но потом стал заниматься своим бизнесом и развивать свой блог.

Теперь Боня признается, что в месяц зарабатывает сотни тысяч долларов. Она живет на побережье в Монако, где растит дочку Анджелину. Со своим экс-возлюбленным Алексом Смерфитом звезда поддерживает отношения.

Недавно Боня провела время в Москве. Она решила подготовиться к поездке в Майами, поэтому нарастила волосы и даже закупила наряды в ЦУМе. Светская львица успела похвастаться воздушным платье.

А вот напоследок она щегольнула в кожаной мини-юбке и топе-бандо. Лук дополнила стильная косуха. Виктория обнажила свой рельефный пресс, а юбка обтянула идеальные бедра.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Боня в свои 42 года. Она не скрывает, что старается держать себя в форме. Многие осыпали ее комплиментами.

«Вика, ты просто богиня красоты!», «Какой живот», «Я восхищаюсь такой фигурой», «Бедрами в 92 сантиметра. Я помню вашу идеальную цифру», «Ох, какой рельеф», «До чего крутая», «Тело богини», «Вам так идет дерзкий стиль», — прокомментировали пост подписчики.

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