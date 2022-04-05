Едва прикрыла: Клава Кока в одном свитере оверсайз блеснула точеными формами

Клава Кока за последние годы стала популярной исполнительницей. Она не скрывает, что проводит время на сцене, исполняя любимые хиты. Ей доводилось выступать с Нилетто, Александром Реввой и другими известными персонами.

Артистка смогла заработать больше деньги. Теперь она мечтает встретить большую любовь. Звезда может похвастаться стройной фигурой и часто хвастает своими нарядами.

Не так давно Клава вернулась из отпуска в Дубае. Она успела ошарашить поклонников своим новым имиджем. А вот 5 апреля певица поделилась кадрами из звукозаписывающей студии.

Она устроила танцы, представ в одном неоновом свитере оверсайз. Наряд едва прикрыл ее прелести. Кока также надела ботинки на шнуровке нюдового цвета. Она блеснула красотой своих стройных ног.

«Как же я кайфую от процесса! Хотите завтра новый сниппет?» — написала звезда.

Поклонники были взбудоражены не только новостью, но и дерзким нарядом певицы. Клава подчеркнула достоинства фигуры и свой загар. «Какая очаровательная девушка», «Современная Алсу», «Просто слов нет», «Ножки просто прелесть», «Вот это блондинка», «Как мне нравится ваш стиль», «Прелестные виды», «Очень хороша», — прокомментировали пост подписчики.

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