Удачный образ: Бузова в струящемся платье-халате цвета какао и на шпильках устроила дефиле

Телеведущая предстала в новом образе, который скрыл ее пополневшие формы.

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее постоянно обращено внимание публики. Блондинка уже покинула шоу «Дом-2», которое сделало ее знаменитой.

Теперь она ведет новые проекты. При этом артистка всегда старается выглядеть безупречно. Не так давно она отпраздновала 36-летие. Примечательно, что звезда делает все: чтобы быть привлекательной для противоположного пола.

В последнее время Бузова часто носит бомберы и косухи. Также она все реже пользуется фильтрами, когда снимает себя для соцсетей. На этот раз за день телеведущая сменила несколько образов от юбок плиссе до костюмов.

На очередной съемке Ольга устроила дефиле в шелковом платье мидакси цвета какао. Наряд на запах скрыл изъяны ее фигуры. Артистка также надела туфли на каблуке.

Благодаря высокому пучку и челке Бузова выглядела необычно. Наряд подчеркнул ее тонки щиколотки. Поклонники осыпали ее комплиментами.

«Ох, вот это образ», «А раньше так нельзя было?», «Как элегантно», «Оленька, какая красивая», «Этот наряд лучший», «Просто тобой любуюсь», «Очень стильно выглядишь», «Словно и не полнела», «Цвет платья роскошный», «Не узнать», — прокомментировали пост подписчики.

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