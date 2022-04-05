Отказалась от белья: Бузова в белоснежном костюме с открытой спиной засветила прелести

Ольга Бузова уже много лет ведет передачи на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время на работе. Более того, Ольга называет себя хорошей актрисой. Она в прошлом году снялась в голливудском фильме, но его название держит в секрете.

Также телеведущая регулярно появляется на ТВ в новых проектах. И хоть она поправилась, звезда подбирает себе яркие образы, которые подчеркивают ее достоинства.

Последние несколько дней Ольга не появлялась на публике. Она тяжело переживала смерть своей собаки Челси. Однако 5 апреля телеведущая не только успела появиться на занятиях по пол дэнсу, но и приехала на съемки шоу.

Она встретилась со Стасом Ярушиным. Бузова сменила несколько образом. Она решила устроить дефиле в белоснежном костюме с необычным жакетом на запах с открытой спиной.

Артистка также собрала волосы в высокий пучок. Она повернулась к камере спиной, показав красоту фигуры. Поклонники восхитились тем, как выглядит Бузова.

«Какой красивый костюм», «Оля, ходи так всегда», «Просто огонь», «Вот это фигура», «Есть на что посмотреть», «Ох», а тут просто красотка«, «Изящные очертания фигуры», «А мне нравится такой фасон», «Вот это образ с изюминкой», «Какая крутая», «Очень белый к лицу», — прокомментировали пост подписчики.

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