«Жалею, честное слово!»: Егор Кончаловский вспомнил, как отказался работать на КГБ

Став гостем шоу Юлии Барановской, известный режиссер Егор Кончаловский рассказал ей, о чем он по-настоящему сожалеет в своей жизни. Оказывается, наследник династии кинематографистов вполне мог бы жить интересной шпионской жизнью, но отказался от этого.

Переломный момент случился с ним в 20 лет — после путешествия по Франции.

«После первой поездки меня вызывают вдруг в ОВИР (отдел виз и регистраций в советском МВД. — Прим. авт.). Я прихожу, заводят в кабинет, сидит такой молодой-молодой человек, весь в прыщах, руки трясутся, и начинает меня вербовать в КГБ, — вспомнил Кончаловский в шоу «Быть человеком». — Рассказывает мне все, что я делал во Франции: учился в этой школе, потом поехал на юг, встретился с отцом — все рассказывает. И я понимаю, что меня вербуют на службу». «Я очень сожалею, что отказался. Если бы это было сейчас, я бы согласился. И я бы поехал в Англию уже агентом. И у меня бы жизнь была другая! Интересней, круче, двойная жизнь, туда-сюда… Вот, что надо было сделать! А я — дурак. Пошел к деду Михалову Сергею Владимировичу, говорю: «Слушай, по-моему, меня вербуют». Он позвонил своему другу в органах, и все — меня больше не трогали. Дурак! Сейчас бы я был генерал-майором. При этом оставаясь режиссером. Все то же самое, только генерал-майор еще… Жалею, честное слово!»

Позже Кончаловский учился в Кембридже и там тоже чувствовал, что его пытаются завербовать. Слишком хорошо к нему относились в западном университете. Но, по мнению режиссера, британская разведка быстро поняла, что этот русский не будет работать против Родины.

Егор Андреевич добавил, что если позволил бы завербовать себя обеим сторонам, то стал бы двойным агентом, и тогда у него началась бы по-настоящему крутая жизнь. Хотя после развала СССР его шпионаж мог быстро перестать быть востребованным.

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