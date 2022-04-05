«Какой объем»: пополневшая Бузова в мини-шортах эпично взгромоздила на пилон свои прелести

Телеведущая решила устроить танцы, чтобы быстрее пережить горе. Однако поклонники подняли ее на смех.

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она много лет вела шоу «Дом-2». Потом Ольга покинула проект и стала вести кулинарное шоу, а также «Звезды в Африке».

Более того, она теперь регулярно дает концерты. Однако после Нового года у артистки была пауза в работе. Она успела несколько раз съездить в отпуск и потом призналась, что поправилась. Теперь звезда старается скрывать лишний вес с помощью нарядов.

Примечательно, что на днях Бузова снова на несколько дней вышла из привычного расписания. У нее умерла собака, что телеведущей стало трагедией.

Однако 5 апреля она решила возобновить свои тренировки и вновь стала танцевать на пилоне. Артистка шортах и боди стала изгибаться и даже вставать на четвереньки. Ольга блеснула пополневшими бедрами на камеру. При этом она попросила ее не критиковать.

«Развивается пластика тела, и сексуальность, которая есть в каждой женщине, выходит наружу! Я решаю такое количество мужских вопросов, что со многими мужчинами стирается грань мужчина / женщина. Мы на равных. Но „баба с яйцами“ или „мужик в юбке“ — это то, к чему бы я не хотела прийти! Пилон мне нужен для одного номера в мое шоу, которое я перенесла на 18 июня этого года в Крокусе. Не судите строго! С пластикой и растяжкой у меня всегда были проблемы. Их нет, но я хочу становиться лучшей версией себя во всех отношениях! Спорт и танцы это не единственное, чем я начала заниматься! Слезами не поможешь. Да, больно. Да, многое изменилось! Да, я плачу уже вторую неделю по ночам. Но я хочу жить, развиваться, похудеть в конце концов… Из-за травмы руки я пропустила пол года! С возвращением», — написала она.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились Бузовой и ее смелостью, а другие подвергли артистку критике за неуклюжесть. «Это чудно. Сама люблю полденс», «Какой объем», «Вот это раздобрела», «Выглядит очень смело», «Ну ни капли грации», «Оля, не наклоняйся, так смешно», «Умора», — стали писать подписчики.

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