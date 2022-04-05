Затмила молодых коллег: Валерия в платье-жакете и лосинах засветила откровенное декольте

53-летняя певица выбрала необычный образ. Она подчеркнула все свои достоинства.

Валерия является известной певицей. Она выступает на сцене большую часть жизни. Уже давно она счастлива в браке с Иосифом Пригожиным. Артистка успела не только построить успешную карьеру, но и стать многодетной мамой.

Более того, у нее растет годовалая внучка. Однако в свои 53 года Валерия не перестает экспериментировать с образами и записывает новые дуэты. Она уже не первый сезон участвует в шоу «Маска».

Регина Тодоренко тоже является членом жюри. Каждый раз она примеряет новый образ для эфира. Валерия не отстает от более молодой коллеги. На этот раз она появилась в студии в платье-жакете и лосинах.

Монохромный образ дополнили ботильоны на шпильке. Певица сделала акцент на стройных ножках. Также она позволила себе глубокое декольте. А изюминкой образа стал парик с розовыми локонами.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Валерия. Многие признались, что не могут называть бабушкой артистку, которая так молодо выглядит.

«Отличный образ, вам идет», «Какая красота!», «Ох, какие ножки», «А декольте где вы раньше прятали?», «Валерия дорогая. Какая же вы классная», «Валерия — дива! Всегда разная, всегда милая!», «Вот это красотка», «Ну и кто назовет ее бабушкой? Девочка», — стали писать пользователи Сети.

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