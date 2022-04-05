«Вот это фитоняшка»: Наталья Рудова в купальнике-бандо подразнила загорелыми формами

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Многие полюбили ее за роль в сериале «Татьянин день». Примечательно, что зачастую блондинка играет роковых красавиц.

Она полностью оголилась для съемок в сериал «Бихэппи», а недавно артистка провела время с Павлом Прилучным на съемках проекта «Рынок шкур». Звезда делилась чувственными кадрами.

Отметим, что в 38 лет Рудова может похвастаться стройной фигурой. Она много времени уделяет спорту. Обычно актриса носит мини-платья, которые подчеркивают ее достоинства.

А вот на этот раз она опубликовала пикантное фото, сделанное на отдыхе. Блондинка запечатлелась в розовом купальнике у бассейна. Лиф-бандо облег ее бюст. Наталья похвасталась рельефным и загорелым прессом.

«Как вам такой качок? Возвращать такую форму», — написала она.

Поклонник были сражены тем, как выглядит звезда. Многие отметили, что она обладает идеальными формами. «Ох, какая крутая», «Фигурка бомбическая», «Крашиха», «Как мне нравится!», «Это просто столько работы над собой», «Просто прелесть», «Какая чика», «Наталья, вы умеете поражать», «Роскошная со всех сторон», «Вот это фитоняшка», — прокомментировали пост подписчики.

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