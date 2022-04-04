«Мне нравится быть сочной»: Настя Ивлеева похвасталась своими пышными формами в микрошортиках

Телеведущая на отдыхе в Турции не постеснялась опубликовать фото без прикрас.

Настя Ивлеева многим знакома еще по шоу «Орел и решка». Некоторое время она работала на телевидении, а потом стала вести свой блог. Настя дружит с Идой Галич, Максимом Галкиным и Лолитой Милявской.

Она не скрывает, что заработала целое состояние. Однако ее брак с рэпером Элджеем распался в прошлом году. Звезда не стала называть причину развода. Более того, экс-супруги порой общаются в соцсети.

В этом году Настя не стала устраивать громкую вечеринку по случаю дня рождения. Но на днях она улетела в Турцию. Блогерша устроила себе отпуск и за несколько дней поправилась.

В соцсети она не постеснялась опубликовать фото, на котором предстала в микрошортах и футболке. Она обнажила свои пышны бедра. Ивлеева покрасовалась на камеру, повернувшись спиной к объективу.

«Мне нравится быть сочной, но я и худой быть хочу! Это вот пару дней назад», — написала звезда.

Примечательно, что теперь она проводит вечера в спортзале. Настя намерена вернуться в форму к лету. Однако поклонники пришли в восторг от откровенного снимка. «Настюха мощь», «Хороший орех», «Слушай, ну сочной тебе просто отлично», «Такая красотка — нереальная», «Как ты подкачалась», «Шикарный вид сзади», «И ты нас дара речи решила», — прокомментировали пост подписчики.

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