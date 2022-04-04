От восторга даже запел: Горбань понежилась на диване с Нагиевым

Мария Горбань уже много лет снимается в кино. Некоторые знают ее по роли в сериале «Отель Элеон», где она сыграла жену Дмитрия Нагиева. Примечательно, что им не раз приходилось вместе работать. Даже ходили слухи об их романе.

Однако блондинка счастлива в отношениях с фотографом Кириллом Зоткиным. В прошлом году они сыграли свадьбу. Звезда родила от него сына Нилана.

Примечательно, что Горбань до сих пор тепло общается с Нагиевым. Она опубликовала личные видео, на которых предстала с ним в домашней обстановке. Актер отчитывал ее за то, что она не умеет экономить.

На еще одном видео они вместе занимались спортом. Мария в лосинах встала на четвереньки и делала вместе с ним упражнения. При этом она похвасталась своей стройной фигурой.

На другом видео блондинка в тренче сидела на диване вместе с Дмитрием, который приобнял ее одной рукой. Они вместе пели песню. Пост Горбань опубликовала, чтобы поздравить коллегу с днем рождения. 4 апреля ему исполнилось 55 лет.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие восхитились тем, как выглядит актер. «Какие вы оба классные!», «Обожаю», «Вы экранная пара просто (Ивлеева рядом не стояла). А Дмитрий удивительный и неповторимый!», «Вы лучшая рекламная пара, обожаю вас», — стали писать подписчики.

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