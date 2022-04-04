Исправилась: Клава Кока сменила откровенное мини-платье на ультрамодные джинсы

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. За последние годы у нее появились миллионы поклонников. Артистку приглашают на музыкальные премии и фестивали.

Она выпустила несколько хитов «Хочешь», «Катастрофа», «Покинула чат». Кока не скрывает, что хорошо зарабатывает. Она уже купила себе квартиру в Москве, а недавно отдохнула в Дубае, где отметилась на шопинге с Егором Кридом.

На днях Клава насладилась снежной погодой в Москве. А вот 3 апреля она посетила премьеру мультика «Мальчик-дельфин». Певица щегольнула на публике в коротком платье с разрезами.

Наряд пудрового цвета дополнили трендовые туфли Versace. Примечательно, что Коку многие подвергли критике за слишком пикантный наряд для премьеры детского мультфильма.

На следующий день артистка исправила свою ошибку. В студии звукозаписи она появилась в джинсах с высокой талией, которые стали ультрамодными в этом сезоне, а также принтованном джемпере. Клава подчеркнула свою талию и глубокое декольте. Она похвасталась, что записала новый трек и скоро порадует поклонников.

Многие отметили, что ей идет такой лук. «Просто девочка! Очень красивая», «Как мне нравится твой стиль», «До чего тонкая талия», «Ох, а тут такая милашка», «Хороша», «Как можно было в платье, ничего не прикрывающем, прийти на премьеру?», «Клава, ты просто чудо», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!