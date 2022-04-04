Грусти не видно: после известий о лечении Пугачевой ее внук пришел разряженным на вечеринку

Никита Пресняков явился на тусовку в сопровождении дамы с розовыми волосами.

Алла Пугачева после отъезда с Максимом Галкиным и детьми Лизой и Гарри в Израиль вышла на связь с поклонниками всего один раз. Народная артистка объяснила свой отъезд за границу.

По ее словам, она нуждается в отдыхе и лечении, в каком именно — не уточнила.

Судя по тому, как ведут себя ее близкие родственники, ничем серьезным Алла Пугачева не болеет.

Старшая дочь певицы Кристина Орбакайте активно гастролирует по России, муж Максим Галкин объявил о своих концертах за границей, а внук Никита Пресняков предстал с женой Аленой Красновой на костюмированной вечеринке в стиле аниме.

30-летний музыкант и его возлюбленная не могли не приковывать к себе взгляды публики, особенно наряд с детским платьицем Красновой и ее розовые волосы.

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