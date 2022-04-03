«Пусть останется 100 человек»: Толкалина попросила «лишних» поклонников отписаться от нее

Часть подписчиков, по мнению актрисы, не понимает, о чем она говорит.

Если раньше актриса Любовь Толкалина чистила ряды своих подписчиков обнаженными фотографиями, то после событий на Украине она просто требует, чтобы неблизкие ей по духу люди сами отписывались от нее.

«Прошу всех, кто пишет комментарии здесь, читайте, что я пишу. Читайте, о чем прошу. Или немедленно покиньте, пожалуйста, мой «Телеграм», — написала 44-летняя артистка в социальной сети 3 апреля. — Пусть здесь останется 100 человек. Но Человек. Я не могу чистить ваши комментарии. Злости, страха и глупости вокруг и так много». «Я не могу постить котиков, не могу давать вам ценные советы по массажу лица и всякому бытовому пищеварению. Я прошу только молиться, не обсуждать, правда-неправда. Все неспособные читать, что я пишу, пожалуйста, удалитесь немедленно».

Напомним, в первый день событий, развернувшихся на Донбассе, Толкалина призвала женщин молиться. Позже она выступала в соцсетях против стравливания людей.

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