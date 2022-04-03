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«Это дизайн шва леггинсов»: Кардашьян ответила фанатам, разглядевшим у нее ягодичные импланты

Очередное видео с американской телезвездой Хлои Кардашьян подверглось критике в социальной сети.

«Это дизайн шва леггинсов»: Кардашьян ответила фанатам, разглядевшим у нее ягодичные импланты
Хлои Кардашьян. Фото: Global Look Press.

Семейство Кардашьян снова в центре обсуждения темы имплантов в «пятых точках». На этот раз досталось 37-летней Хлои, младшей сестре Ким.

На днях в одном из официальных аккаунтов звездного семейства в социальных сетях появилось видео, как Хлои занимается фитнесом в розовых топике, леггинсах и кроссовках. Американская модель встала на четвереньки и тянула вверх то одну, то другую ногу. При этом, судя по комментариям, внимание зрителей было приковано не к технике выполнения упражнения, а к ягодицам звезды.

Хлои Кардашьян
Фитнес Хлои Кардашьян спровоцировал обсуждение ее ягодиц. Фото: социальные сети.

«Боже мой, ты видишь ее импланты во время растяжки, — написал один из комментаторов. — Второй слой попы поверх ее попы».

И подобных отзывов под видео появилось множество, но именно на этот Хлои ответила лично.

«Лол, глупый гусь, — написала она. — Это дизайн шва леггинсов такой. Это так смешно, ха! Вы, ребята, просто хотите верить во что-то плохое».

«Дизайн шва на бесшовных леггинсах?» — скептически уточнил другой комментатор.

Но на это замечание Кардашьян уже не стала отвечать.

Напомним, что Хлои уже не раз подвергалась критике за свои пластические операции. Пользователи интернета сравнивали фотографии девушки в студенческие годы с ее нынешним внешним видом и заявляли, что он «переделала» себя всю.

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