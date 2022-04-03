Почему Адель не получила ни одной номинации на «Грэмми» в 2022 году

Певица заставила говорить о себе, выпустив альбом «30» после долгого молчания, но в гонке за наградами не участвует.

3 апреля в Лас-Вегасе состоится церемония награждения музыкальной премии «Грэмми» 2022 года.

За лучшую песню в этот раз поборются Эд Ширан, Оливия Родриго, H.E.R., Билли Айлиш, Doja Cat, Джастин Бибер и другие артисты. В номинации «Альбом года» все те же имена в компании с Леди Гагой, Канье Уэстом и Тейлор Свифт.

А вот Адель с ее долгожданным альбомом «30» и новым хитом Easy on Me ни в одну номинацию не попала. Почему? Причина оказалась банальна – новая пластинка британской певицы вышла слишком поздно – 19 ноября 2021 года. Тогда как «Грэмми-2022» могут получить композиции, вышедшие с 1 сентября 2020-го по 30 сентября 2021-го.

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Так что новая работа 33-летней артистки будет соревноваться с конкурентами уже в следующем году. Если, конечно, останется актуальной.

Напомним, что за свою музыкальную карьеру Адель получила 18 номинаций на «Грэмми» и выиграла 15 из них.

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