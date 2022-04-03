С акцентом на щиколотки: Алсу отметилась в зауженных брюках и тренче самого модного цвета сезона

Алсу уже много лет выступает на сцене. Она стала знаменитой, когда была еще совсем юной. Певица не скрывает, что росла в богатой семьей. Она могла позволить себе любые наряды. Однако артистка всегда отличала утонченным вкусом.

И в свои 28 лет она продолжает выглядеть молодо. Звезда следит за фигурой и носит женственные наряды, всегда стараясь избегать вульгарных ноток в своих аутфитах.

В последнее время Алсу нечасто появляется на публике Не исключено, что она проводит время с дочками Микеллой и Сафиной, а также сыном Рафаэлем. Но не так давно певица щегольнула в платье-жакете белого цвета.

А теперь в Сети появился кадр, где она предстла на шпингке в узких серых брюках, полуботинках и тренче актуального цвета сочной травы. Этот оттенок выбирают такие звезды, как Ани Лорак, Ольга Бузова, Наталья Водянова.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие стали писать певице комплименты. Наряд подчеркнул тонкие щиколотки артистки.

«Ну прям красота», «Какой крутой тренч», «Красотка, слов нет», «А мне нравятся такие брюки», «Вот это стройняшка», Хочу такой же наряд«, «Как вам к лицу зеленый», «Выглядите очень стильно», «Наша многодетная стиляга», — стали писать пользователи Сети. К слову, у нее также есть тренч в белом цвете.

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