Вот это огорошила видом: Рудова в ультрамодной куртке не скрыла прелести фигуры

Наталья Рудова является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинокартин от сериала «Татьянин день» до комедии «Свингеры». Ей доводилось играть с Дмитрием Нагиевым, а недавно ее партнером по съемках стал Павел Прилучный.

У них были яркие сцены для проекта «Рынок шкур». Примечательно, что в настоящей жизни артистка ни с кем не встречается. При этом она много уделяет внешности.

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В прошлом году Рудова похудела. Она без стеснения носит силуэтные платья с откровенным декольте. актриса также любит позировать в бикини. На этот раз ее наряд поразил поклонников.

Блондинка покрасовалась в джоггерах и ультрамодном укороченном пуховике-дутике цвета ультрамарина. Наталья засветила свой оголившийся живот. Саму артистку откровенный наряд не смутил.

«Ни че се! Крутец! Ну не слишком короткий», — заявила она.

Поклонники разделились на два лагеря. Одним ее образ понравился, а другие осудили звезду. «Очень короткая, точно не для России, а ты красотка», «Тебе идет синий», «Что за живот!», «А смысл куртки, если вся спина голая», «Ну не с голым животом точно», «Любишь же ты, Наталья, животик оголять. А вообще круто!», «На таком шикарном теле, любой куртец будет прекрасным», — прокомментировали пост подписчики.

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