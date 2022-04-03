«Стройная, как девочка»: Анфиса Чехова в леопардовом купальнике блеснула точеными формами

Телеведущая поделилась смелым кадром с отдыха на Бали. Она сразила своих подписчиков.

Анфиса Чехова много лет работает на телевидении. Она не скрывает, что любит проводить время с сыном Соломоном. В сове время Анфиса стала знаменита, когда вела передачу для взрослых.

Теперь она становится участницей проектов про моду, а также зарабатывает в соцсетях. В свои 44 года телеведущая следит за фигурой. Она не раз признавалась, что регулярно работает над тем, чтобы хорошо выглядеть.

Примечательно, что Чехова знает, что именно из-за внешностью у нее много подписчиков. Она даже посвящала оду своей пятой точке. Телеведущая много путешествует и на этот раз оказалась с сыном на Бали.

Она позировала на качелях, расположенных на побережье, в леопардовом купальнике. При этом Анфиса обнажила плоский живот и изящные бедра. Мини-бикини подчеркнуло ее достоинства.

«Если сделал добро, тот же час отпусти его в море. И не жди благодарности, или ответного жеста. Разных людей посылают нам в радости, или в горе… Каждый имеет свое назначение и место!» — написала она.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Чехова. Многие адресовали ей комплиментами, а некоторые даже лишились дара речи. «Стройная, как девочка», «Сколько в вас женственности, искренности, человечности», «Красивая фигура», «Как вы постройнели», «Талия — просто космос», — прокомментировали пост подписчики.

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