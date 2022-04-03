Хотят лишить родительских прав: Сергей Лазарев ответил на нападки «диванных критиков»

Сергей Лазарев является одним из самых известных певцов в России. Он дважды ездит на «Евровидение», участвовал в фестивалях и получал престижные премии. Недавно артист снова спел с Владом Топаловым, с которым начинал свою карьеру.

Лишь о личной жизни певец говорит редко. После расставания с Лерой Кудрявцевой он успел дважды стать папой. У него растут сын Никита и дочка Анна.

Обычно Сергей не говорит о том, кто воспитывает малышей. Но он признавался, что детей для него родила суррогатная мать. Помогает ему во все мама Валентина Викторовна.

Он также пользуется услугами няни. Когда артист публикует фото с малышами, зачастую находятся те, кто осуждает его Лазарева обвиняют в том, что он лишил детей материнской любви и даже порой хотят отобрать родительские права.

Но в новом интервью 39-летней артист пояснил, как относится к таким хейтерам. Он заверил, что со своими обязанностями справляется.

«У нас много людей, которые хотят давать советы, когда их не спрашивают. Диванные критики — это отдельная история. Стараюсь этого не замечать. Я безумно люблю своих детей, они очень воспитанные, в меру скромные, не избалованные, любознательные. Люди, которые навешивают ярлыки, ничего обо мне не знают. Я справляюсь со своими обязанностями, у меня хорошая семья», — сказал Сергей.

Он также рассказал, что его дети растут творческими и артистичными. Певец отметил, что пока им сложно определиться с профессией, но он готов их во всем поддержать.

«Никита занимается танцами, хотя не думаю, что свяжет с этим жизнь, скорее это просто для развития.

Безусловно, они привыкли к вниманию и понимают, что за ними дополнительно наблюдают. Не могут ударить в грязь лицом. Но они знают: нужно добиваться , а не пользоваться именем знаменитого отца», — высказался артист, пишут «РИА Новости».

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