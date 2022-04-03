Уже густые локоны: Влад Соколовский запечатлелся с новорожденным сыном

Певец устроила фотосессию с малышом, которому всего две недели.

Влад Соколовский был участником «Фабрики звезд». Он несколько лет был частью дуэта «БиС» вместе с Дмитрием Бикбаевым. Но когда из группа распалась, певец стал строить сольную карьеру. Он строил отношения с Ритой Дакотой.

Они сыграли свадьбу и вместе вели блог. Но после рождения дочки вскоре супруги развелись. Рита узнала о многочисленный изменах артиста и не смогла его простить.

Теперь Влад иногда видится с бывшей женой. Он участвует в жизни дочки Мии. При этом уже третий год певец встречается с Ангелиной Сурковой. Недавно у них родился сын. Пара назвала малыша Девидом.

2 апреля артист опубликовал трогательные снимки. Он запечатлелся с крохотным малышом дома. Мальчик лежал на папиной грудной клетке и спал. Ему всего пара недель, но у ребенка отрасли густые волосы.

Поклонники восхитились кадрами. Многие посчитали, что малыш пошел в маму. Однако пока Соколовский его лицо скрывает. «Так это мило!», «Лапуличка, какие густые волосики для новорожденного», «Какая прелесть», «Господи, какие же они сладенькие», «Прелесть какая, сынок так мило спит у папы на руках», «Малыш просто чудо», «Нереальные», — прокомментировали кадры подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!