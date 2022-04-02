«Разделась, еще и танцы устроила»: пополневшая Бузова прикрыла свои прелести полотенцем

Телеведущая после тренировки сняла себя в неприглядном виде.

Ольга Бузова уже длительное время строит карьеру на телевидении. Она раньше вела шоу «Дом-2», а теперь открыла себя двери новых проектов. За последние месяцы артистка снялась в «Звездах в Африке» и в новых выпусках «Бузова на кухне».

Примечательно, что она успевает проводить время с друзьями и ходить на хоккейные матчи. Но звезда переживает, что изрядно поправилась.

2 апреля Ольга хотела устроить себе полноценный выходной, но в итоге отправилась на тренировку. Телеведущая скрыла формы, надев косуху оверсайз.

Но уже после посещения спортзала она устроила танцы в раздевалке. Артистка предстала обнаженная, прикрыв прелести полотенцем. Бузова была без макияжа, а мокрые волосы укутала в полотенце. Примечательно, что она без стеснения блеснула фигурой.

«Как хорошо после тренировки! Вообще кайф!» — заявила звезда.

Многие поклонники восхитились ее смелостью, но нашлись и те, кто подверг ее критике. «Какая красивая», «Без макияжа гораздо лучше», «Разделась, еще и танцы устроила», «Что творит?», «Какая загорелая», «Оля, как всегда, на своей волне», «Хорошо, но похудеть надо», «Оля, пора навернуть салатик», «Любишь ты любоваться собой», — прокомментировали кадры пользователи Сети. Сама Бузова объявила, что вернется в форму за месяц.

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