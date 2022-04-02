Лиф вместе топа: Боня в мерцающем костюме с пайетками сразила своими пышными формами

Телеведущая приняла участие в смелой фотосессии. Она не скрыла красоту фигуры.

Виктория Боня прославилась больше 10 лет назад, когда участвовала в шоу «Дом-2». Ей удалось построить карьеру телеведущей. также она продолжает сниматься для глянца. Живет Виктория в Монако, но часто приезжает на родину.

Она растит дочку Анджелину, которую родила от миллионера Алекса Смерфита. Недавно ее наследнице исполнилось 10 лет. Звезда в очередной раз оставила ее дома, а сама приехала в Москву.

В свои 42 года Боня может похвастаться моложавым видом. Она также много внимания уделяет фигуре. Бывшая звезда телестройки носит как романтические платья, так и более дерзкие образы. На этот раз она приняла участие в фотосессии.

Светская львица позировала в мерцающем костюме с пайетками. А вместо топа надела блестящий лиф. Виктория похвасталась пышным декольте и загорелым рельефным прессом.

Сама звезда осталась в восторге от образа. Фотосессию для нее устроила подруга Маница. Поклонники были сражены тем, как выглядит Боня. Многие адресовали ей комплименты.

«Ну просто бомба», «Шикарная женщина», «Красотка и у вас шикарная фигура», «Красиво, нет слов», «Вот это мамасита», «Какая вы горячая», «Костюм просто бесподобный», «Виктория, ваше декольте не оставит никому шансов», «Так красиво смотрится пресс», — прокомментировали пост подписчики.

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