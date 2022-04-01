Кружево, тонкие бретели и шелк: Мирослава Карпович показала фигуру в образах в бельевом стиле

Экс-возлюбленная артиста Павла Прилучного не постеснялась обнажиться на камеру.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Мирослава Карпович опубликовала в личном микроблоге смелое фото. Знаменитость позировала сразу в двух комплектах нижнего белья.

Карпович разыграла билеты на спектакль среди своих подписчиков. Угадавшим бренд белья полагались бесплатные пропуски на выступление актрисы.

Мирослава продемонстрировала свою стройную фигуру в черном пеньюаре с кружевным верхом. Ажурный лиф едва прикрывал пикантные области на теле артистки. Карпович дополнила этот наряд черными гольфами.

Также Мирослава предстала в топе и шортиках бельевого стиля. Кружево украшало и этот наряд.

Актриса не скрыла в обоих аутфитах рельефные руки и стройные ножки. Поклонники не раз завидовали актрисе, обладающей фигурой нимфы.

Напомним, ранее Мирослава Карпович разделась для фотосессии после слухов о расставании с Павлом Прилучным. Поклонники подумали, что таким образом знаменитость хочет напомнить артисту о том, кого он потерял.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.