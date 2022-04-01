«Будет выступать в летних кафе за 2-3 евро»: продюсер предрек Лободе скромное будущее в Европе

Украинская певица Светлана Лобода в последние дни оказалась изгоем и в России, и на Украине. После того, как появились новости, что у нее мальтийское гражданство, на родине артистки обозлились на нее.

Певица живет безбедно за рубежом, ее гонорары за выступления в России начинались от 100 тысяч евро, спрос на звезду имелся, и она накопила внушительное состояние. Теперь артистка занята помощью Украине.

По словам ее экс-продюсера Нателлы Крапивиной, певица отправила на родину фуру с продуктами, медикаментами и бытовой химией, перевела 1,5 миллиона гривен в страну, а еще 5 тысяч евро в фонд Латвии для помощи украинкам с детьми.

При этом, по словам концертного директора Кирилла Чибисова, ее гонорары за оно выступление были больше 150 тысяч евро.

Он уверен, что певицу ждет нерадостное будущее в Европе. В Россию ей путь заказан ровно до того момента, пока она не решит принять гражданство. Петь свои песни на русском языке в Украине тоже вряд ли получится – ей будут не рады. Существовать на авторские вознаграждения тоже не получится.

«Статус беженки в Европе и выступления в летних кафе за 2-3 евро по побережьям Италии ей гарантированы. Она раньше пела одна с балетом, вернется к акустическим версиям своих песен под рояль. Все-таки есть те, кто любят ее за творчество, может, как-то и выплывет…», — прокомментировал Кирилл Чибисов сайту mk.ru.

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