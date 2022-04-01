«Я люблю тебя, Брюс»: Траволта высказался об Уиллисе, завершившем карьеру из-за болезни

Коллеги 67-летнего Брюса Уиллиса с печалью отреагировали на новость об его уходе из кино. Слова соболезнования и поддержки в соцсетях высказали Кевин Смит, М. Найт Шьямалан, Энтони Хопкинс и другие кинодеятели.

68-летний Джон Траволта тоже поделился личными моментами с «крепким орешком».

«Мы с Брюсом стали хорошими друзьями в то время, когда вышли два наших совместных хита: «Криминальное чтиво» и «Уж кто бы говорил», — написал Траволта в социальной сети. — Спустя годы он сказал мне: «Джон, я просто хочу, чтобы ты знал: когда с тобой происходит что-то хорошее, я чувствую, что это происходит и со мной». Вот какая у него щедрая душа. Я люблю тебя, Брюс».

Напомним, на днях семья Уиллиса подтвердила, что у него развивается афазия — нарушение речи, из-за которого актер больше не может произносить диалоги на съемках кино. В связи с этим звезда боевиков завершает свою карьеру.

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