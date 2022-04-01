Звезда «Эйфории» Сидни Суини рассказала, как бабуля отреагировала на ее обнаженку в сериале

Актриса показала сериал всем родственникам, не утаив, что в некоторых сценах снималась голой.

Восходящая звезда американских сериалов, 24-летняя Сидни Суини переживает «бум» в карьере после своей роли в подростковой драме «Эйфория». А ведь ей пришлось сыграть в довольно откровенных сценах в этом проекте. В некоторых из них она полностью обнажена.

Своим триумфом молодая актриса решила поделиться с семьей. В новом интервью она рассказала, что на премьеру «Эйфории» собрала дома у большого телевизора всех родственников.

«Я пригласила всю свою семью и даже не подумала об этом (откровенных сценах с ее участием. — Прим. авт.). Мои бабушка и дедушка, мои дяди, мои… Я подумала: «Это же голливудская премьера! Вы должны прийти!» — поделилась Суини в «Шоу Эллен Дедженерес». — Я сидела на полу. Я была так взволнована».

И естественно, при совместном просмотре настал момент, когда вся семья увидела голую Сидни на экране. В этот момент стоило ожидать, что бабушка с дедушкой возмутятся в духе: «Что это за срамота, внученька?!» Но реальная реакция стариков удивила актрису.

«Они сказали, что у меня лучшие *** (грудь. — Прим. авт.) в Голливуде», — закончила историю Суини.

Напомним, что молодая актриса также засветилась в сериалах «Рассказ служанки» и «Острые предметы», полнометражных фильмах «Однажды в… Голливуде» и «Ноктюрн».

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