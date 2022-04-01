Дочь Кейт Миддлтон улыбнулась на поминках, встретив любимую родственницу

Кое-кто из членов королевской семьи может заставить юную Шарлотту сиять от счастья даже в траурный день.

Один секундный момент в телетрансляции поминальной службы в честь британского принца Филиппа взбудоражил англичан. Взгляды зрителей были прикованы к детям герцогов Кембриджских — Джорджу и Шарлотте. И последняя дала поклонникам королевской семьи миленький повод для слухов.

Как пишет издание Mirror, в Twitter началось бурное обсуждение переглядок юной принцессы Шарлотты и двоюродной сестры ее отца, 33-летней принцессы Беатрисы Йоркской. Во время песнопения малышка-Лотти, которой скоро исполнится семь, специально обернулась, чтобы встретиться глазами со старшей родственницей. И когда их взгляды пересеклись, лицо девочки озарилось сияющей улыбкой.

После этого зрители трансляции начали обсуждать в социальных сетях, что Шарлотта и Беатрис довольно близки. Дочь Кейт Миддлтон якобы очень уважает кузину своего отца и радуется ей больше, чем другим венценосным родственникам.

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Напомним, что Беатрис сама недавно стала мамой. В сентябре 2021 года у нее родилась дочь Сиена.

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