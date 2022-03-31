«Откуда такие формы?»: Клава Кока в мокром мини-бикини вальяжно прилегла на песок

Певица устроила фотосессию на побережье в Дубае. Она восхитила поклонников фигурой.

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она не скрывает, что попасть в шоу-бизнес для нее было непросто. Блондинка успела посетить разные телевизионные шоу перед тем, как смогла добиться доверия и славы.

Теперь с ней готовы петь вместе многие артисты. В прошлом году она даже пела на «Новой волне». Звезда так хорошо зарабатывает, что часто путешествует.

Недавно Клава устроила себе очередной отпуск. Она проводит время в Дубае. Певица там встретила Егора Крида. Они не только покатались на досках для серфинга, но и устроили шопинг.

Они закупились в бутиках, которые в Москве закрыли. А вот теперь артистка опубликовала кадры с пляжного отдыха. Кока в леопардовом мини-бикини вальяжно позировала на песке. Ее накрыло волной.

Примечательно, что певица встала и позировала спиной к камере. Она не скрыла прелести своей фигуры в мокром купальнике. Кока кокетливо улыбалась на камеру.

Поклонники были сражены тем, как выглядит 25-летняя артистка. Многие удивились тому, что у нее нет бойфренда. «Обожаем твои фотки в купальнике!», «На всех фотках красотка», «А ты огонь, Клав», «Ну прям модель», «Стройная шоколадка», «Загар шикарный», «Откуда такие формы?» — прокомментировали пост подписчики.

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