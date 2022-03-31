Русалка среди гор и снега: Подольская в бикини блеснула своими прелестями в бассейне

Наталья Подольская уже давно стала популярной певицей. Она не скрывает, что ей нравится выступать. Не так давно артистка поразила многих, приняв участие в шоу «Маска», где скрывалась в костюме осьминога.

Примечательно, что она успевает не только работать, но и уделять время семье. Певица успела недавно отпраздновать день рождения Владимира Преснякова. А вот еще раньше звездная семья отдохнула в Сочи.

39-летняя Подольская любит кататься на лыжах. Она также успела научить кататься своего шестилетнего сына Артемия. На курорте певица веселилась с родными. Она лишь теперь поделилась кадром, который сделала после бани. Артистка искупалась в открытом бассейне в горах, где лежит снег. Наталья была без укладки и макияжа. При этом звезда в черном бикини засветила свои прелести.

«На этом фото кажется, что у меня хвост русалки. Только я вам ничего не говорила», — написала звезда.

Поклонники восхитились кадром. Многие одарили ее комплиментами. «Вы чудесная», «Просто роскошно», «Просто мама на отдыхе», «Ну прям милая такая», «Наряд прелестный», «Очень красивая», «Вы точно русалка», «Цвет волос русалки», «Какая вы стройная», «Это шик», — стали писать пользователи Сети.

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