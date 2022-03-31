Элегантность и шик: Нюша в платье-жакете цвета сочной травы блеснула глубоким декольте

Анна Шурочкина, которая более известна как Нюша, большую часть жизни выступает на сцене. У нее целая армия поклонников. Она снимается в клипах, где зажигательно танцует. Ее образы всегда яркие и дерзкие.

Несмотря на то, что артистка уже дважды стала мамой, она не меняет свой стиль. Даже во время второй беременности певица подчеркивала свои формы. В конце прошлого года она родила сына.

Теперь Нюша воспитывает не только дочку Симбу. Она предпочла переехать в Дубай, чтобы ее муж Игорь Сивов смог больше работать. Сама певица наслаждается теплой погодой.

В новом влоге она рассказала, как относилась к переменам во внешности во время беременности. Артистка снялась в первой фотосессии после рождения сына. Она успела вернуться в форму, поэтому примерила разные образы, даже латексное платье.

Но больше всего внимания привлек ее наряд в цвете сочной травы. Нюша позировала в платье-жакете без белья. Она продемонстрировала глубокое декольте. А высокий хвост визуально удлинил шею.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 31-летняя мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Ну наряд прям создан для вас», «Ну взгляд падает туда», «А муж не против таких фото?», «Просто слов нет», «Какая загорелая чика», — прокомментировали кадры из Youtube-канала Nyusha Music подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!