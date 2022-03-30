Идеальная фигура «восьмерка»: Лопырева в джинсовых мини-шортах и топе сразила поклонников

Виктория Лопырева является известной российской светской львицей. Она в свое время победила на конкурсе «Мисс Россия». Блондинка теперь частая гостья на вечеринках, спортивных мероприятиях и красных дорожках.

Виктория долгое время не могла обрести счастье в личной жизни, но уже несколько лет она состоит в браке с Игорем Булатовым. У них растет сын Марк Лео. Но из-за работы супруги видятся не часто.

Недавно Лопырева приехала отдыхать на Мальдивы. Она решила несколько дней провести с подругами. Блондинка делится кадрами, на которых позирует в купальнике. А теперь она показала, как встречает утро на побережье.

Виктория предстала в джинсовых шортах и топе в облипку. Она подчеркнула свои формы. При этом светская львица показала тонкую талию и мощные бедра. Она развеяла слухи о беременности.

«Завтраки в отеле отличные — большой выбор и вкусно (что, кстати, редкость для Мальдив). Но для меня завтрак — это смузи (йогурт с бананом и кофе с кокосовым молоком), иногда круассан», — написала звезда.

Поклонники были сражены тем, как выглядит 38-летняя мама. Многие осыпали ее комплиментами ее фигуру «восьмерку», когда тонкая талия. «Какая вы красивая», «Ноги бесконечные», «Просто сногсшибательная», «Ну что за талия», «Какой вид», «Просто бесподобная», «Куколка», «Загорелая, конфетка», «Роскошная блондинка», «Когда шорты сидят идеально», — прокомментировали кадры подписчики.

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