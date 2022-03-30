Две копии отца: Демис Карибидис поделился редким фото с дочкой и сыном

Демис Карибидис родился в Тбилиси, но имеет греческие корни. Он еще студентом выступал в КВН. Теперь актер снимается в сериалах, часто участвует в телевизионных проектах. Большую популярность ему принесло участие Comedy Club.

Он делает много номеров с Мариной Кравец. Но вот уже семь лет счастлив в браке Пелагеей Карибовой. Избранница подарила ему четверых детей. Младшая дочка Илария появилась на свет в 2021 году.

Обычно Демис старается не выставлять личную жизнь на показ. Младшую наследницу он пока скрывает от посторонних глаз. Но на этот раз опубликовал редкое фото с сыном Янисом и дочкой Дорофеей. Актер запечатлелся с ними в магазине.

Малыши были облачены в теплые парки с мехом. Карибидис сделал с ними селфи. Примечательно, что дети держались за руки, позируя для папы.

Поклонники восхитились кадром. Для полной картины не хватало шестилетней дочки Софии. Однако многие поразились тому, как дети похожи на папу.

«Какие вы классные», «Такие сладкие детки», «Ох, они так на вас похожи», «Дети такие няшки», «Какой вы классный папа», «Демисята Карибидисята», «Просто лапушки», «Детки чудесные», «Папины красавцы, просто ксерокс», — прокомментировали кадр подписчики.

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