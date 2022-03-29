Дорого-богато: Клава Кока устроила выкрутасы в бикини на белоснежной яхте в Дубае

Певица не скрывает, что отдыхает в Арабских Эмиратах по полной.

Клава Кока улетела отдыхать в Дубай, не стесняясь показывать публике свой роскошный отпуск, создавая подробные фото- и видеоотчеты в своих социальных сетях.

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С собой она прихватила нескольких друзей и частенько выбирается с ними кататься на роскошной белой яхте, щеголяя приобретенным загаром.

На сей раз Клава Кока выставила беззаботное видео в свой телеграм-канал, демонстрируя фигуру в леопардовом бикини с лимонными вставками.

«Джастин Бибер на яхте со мной!» — пошутила Клава Кока, показывая своего друга.

В этот момент подруга артистки упала в воду с водных лыж, рассмешив ее.

Ранее стало известно, что ведущая Анфиса Чехова перевезла к себе на Бали сына, куда она, по ее словам, уехала отдыхать. Теперь звезда спешно подыскивает для ребенка школу.

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