«Все на жирном у них»: Бородина похвасталась точеной фигурой в купальнике, осудив полных людей

Телеведущая не скрывает, что прикладывает усилия, чтобы хорошо выглядеть.

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она ведет шоу «Дом-2» с самого его создания. За больше 15 лет работы на телевидении к ней пришла слава. Ксения также не скрывает, что хорошо зарабатывает.

Она регулярно путешествует и хвастается брендовыми нарядами. Светская львица в прошлом году пережила развод с Курбаном Омаровым. После этого она похудела и стала чаще выходить в свет.

Накануне Бородина посетила театр, а теперь лежит дома, так как плохо себя чувствует. Но это не помешало ей пообщаться с поклонниками. Многие восхитились тем, как она выглядит в свои 39 лет.

Сама телеведущая опубликовала фото, на котором похвасталась точеными формами в двухцветном купальнике. Ксения блеснула упругим прессом. Она призналась, что не только следит за питанием, но и занимается спортом.

По словам Бородиной, свое дело сделали и гены. Но при этом она осудила полных людей.

«Я все время замечаю, что люди с лишним весом раскармливают своих детей, прям пичкают их едой и превращают в таких же, как они. Готовят неправильно! Все на жирном у них! Литры масла! Все жирнявое», — высказалась звезда.

Поклонники не раз осыпали ее комплиментами. На этот раз ее фигура снова их сразила. «Ну шикарная», «Видно, что много работаете», «Ну порой еда жирная, но вкусная», «Вы в чем-то правы», «Питаться одними салатами тоже не кайф», «А вы детей бургерами кормили, и ничего», — стали писать пользователи Сети.

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