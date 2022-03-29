Неловкий момент: Даня Милохин отреагировал на фото Евгении Медведевой в алом бикини

Евгения Медведева уже давно строит карьеру в спорте. Она стала выдающей фигуристкой и двукратным серебряным призером Олимпийских игр. В последнее время Евгения все чаще участвует в телевизионных проектах, а не в соревнования.

Так она отметилась в шоу «Ледниковый период». Там фигуристка выступала с Даней Милохиным. Они даже целовались на льду, но потом развеяли слухи о романе.

Однако популярный блогер продолжает следить за жизнью Медведевой. Он не скрывал, что восхищается ее упорством, знаниями и другими достоинствами. Но на днях фигуристка снялась для обложки мужского журнала.

Она предстала в алом мини-бикини, показав свои прелести. А вот внутри глянца можно увидеть и ее фото в нижнем белье, а также топлес. Многие поклонники не ожидали такой смелости от 22-летней спортсменки. Милохин увидел этот журнал и лишился дара речи.

«Упс», — все что он смог написать в соцсети.

Поклонники были более красноречивы. Многие восхитились фигурой Евгении. «Ну какая классная», «Где ты прятала все это?», «Ну просто ошеломляешь», «Женя, огонь», «Какая вы красотка», «Ну фигурка просто шик», «Как вы хороши», «Похорошела и расцвела», «Вот это невеста», «Красоты не отнять», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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