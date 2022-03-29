«Зима вернулась»: Боня вслед за Бузовой предстала в пуховике-дутике с камуфляжным принтом

Виктория Боня уже давно живет в Монако. После съемок в шоу «Дом-2» она стала знаменитой. Одно время Виктория работала телеведущей, а потом стала бьюти-блогером. У нее были длительные отношения с миллионером Алексом Смерфитом.

Она даже родила от него дочку Анджелину. Однако после расставания с отцом наследницы она пока не встретила достойного мужчину. Примечательно, что в 42 года звезда может похвастаться моложавым видом.

Недавно Боня прилетела в Россию. Она призналась, что готовится на пару недель уехать в США, поэтому решила прихорошиться. Несколько дней светская львица посещала салоны красоты.

А вот накануне она повеселилась с подругой на съемках. В Москву внезапно вернулась зимняя погода. Выпало много снега и поднялась вьюга. Виктория утеплилась, надев лосины и пуховик-дутик с камуфляжным принтом. Вязаная шапка и ботильоны дополнили ее аутфит.

«Это зима вернулась в Россию», — написала она.

Отметим, что пуховики с такой расцветкой стали популярны. Ольга Бузова, Ани Лорак и другие звезды носят такие наряды. А поклонники восхитились тем, как выглядит Боня. Сама звезда устроила променад, а потом поспешила на съемки.

«Какая вы красивая», «Боня, у вас такие стройные ноги», «Да, вас встретили холода и морозы», «Классно, что вы пуховик с собой взяли», «Как мне нравится ваш стиль», «Выглядите бесподобно», — стали писать пользователи Сети.

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