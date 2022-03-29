«Ксю, прости»: Жужа показала, как Бородина в черном силуэтном платье с разрезом выходит из «Гелика»

Телеведущая дважды вышла из машины, чтобы красиво пройтись по улице.

Ксения Бородина уже много лет работает на телевидении. Она смогла стать не только знаменитой, но и богатой. Ксения любит путешествовать, а также покупает дорогостоящие наряды.

Примечательно, что в прошлом году она развелась с мужем Курбаном Омаровым. Даже ради дочки Теоны они н стали сохранять отношения. Позже звезда не раз намекнула, что со стороны экс-избранника было предательство.

больше по теме Просто девушка: Бородина в стеганом пуховике цвета хаки и джинсах с подворотами похвасталась лифтолуком Телеведущая не побоялась показать повседневный образ.

Теперь Бородина чаще выходит в свет. Если раньше она проводила время дома с детьми, то теперь все чаще ездит на вечеринки и даже поет в караоке. 28 марта Катя Жужа поделилась кадрами, на которых Бородина с ней появляется у здания.

Телеведущая приехала на своем белом «Гелике». Она вышла из автомобиля, но потом вернулась в салон и уже грациозно покинула машину, устроив дефиле.

Ксения была в черном трикотажном платье с разрезом и пальто в тон. Ее наряд дополнили высокие ботинки с тракторной подошвой. Она повеселилась с Катей.

«Ксю, прости», — написала экс-участница «Дома-2».

Поклонники отметили, что телеведущая выглядит стильно. Многие также были рады видеть подруг вместе. «Ну прям сценка из кино», «Надо было подъехать туда, где нет ограждения», «Бородина такая красотка», «Когда вы вместе — урагана», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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