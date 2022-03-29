Все в белом: Нетребко в платье с вышивкой отметилась на отдыхе с мужем и подросшим сыном в Дубае

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она дает концерты в разных точках мира. Обычно гастроли артистки расписаны на год вперед. Она даже переехала в Вену, от куда легко добраться в другие страны.

Также у нее есть квартира в Нью-Йорке, где хранится часть ее большой гардеробной. Звезда славится своей любовью к модным нарядами. Однако уже месяц она не выступает.

Много лет Анна выступала в «Метрополитен-опере», но теперь там ее заменили украинской артисткой. Поклонники раздосадованы тем, что не могут увидеть уникальные постановки с российской певицей.

Но сама оперная дива устроила себе отпуск. Она заверила, что скоро вернется на сцену, но не горит желанием петь. На днях Нетребко стала делится кадрами из пустыни. Оказалось, что она отдыхает в Дубае.

Звезда проводит время с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго, которому уже 13 лет. На кадрах можно увидеть певицу в белом платье с вышивкой. В одной гамме с ней оделись родные. Они ужинали на побережье у знаменитого отеля Бурдж-аль-Араб.

Также им удалось устроить трапезу посреди пустыне. Тогда Анна уже отметилась в черном струящемся платье и чалме. А вот ее муж с радостью покатался на гидроцикле и лодке. По словам самой звезды, в ближайшие месяцы она посетит страны, в которых еще не была.

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