Невозможно оторвать взгляд: Ирина Шейк в комбинезоне с прозрачными вставками засветила прелести

Модель предстала на фотосессии в своем самом провокационном образе.

Ирина Шейк является известной российской моделью. Она с юных лет стала покорять подиумы и теперь украшает своей походкой показы именитых модельеров. Уже давно Ирина живет в США, где растит дочку Лею.

С голливудским актером Брэдли Купером она рассталась, но продолжает с ним общаться. Не так давно она ездила в Лондон на Неделю моды. Но потом вернулась в Нью-Йорк.

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Ранее Шейк похвасталась смелым образом, надев платье с глубоким декольте и ботфорты. Но теперь она приняла участие в фотосессии, где предстала в самом провокационном образе из всех, которые ей доводилось примерять.

Модель позировала в латексном комбинезоне с прозрачными вставками на ногах и пятой точке. Ирина специально повернулась к камере «достоинством», блеснув красотой.

Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие осыпали ее комплиментами и назвали самой красивой девушкой. «Это потрясающе», «Парень пустил дым, но смотрел то туда», «Какая роскошная фигурка», «Вы неподражаемы», «Красивее никого нет», «Наряд просто бомба», «Вы обладаете кошачьей грацией», «И как перестать смотреть на нее», «Это бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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