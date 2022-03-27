Неловкая ситуация: шестилетний сын Подольской обозвал старшего брата на празднике

26 марта семья Владимира Преснякова-старшего собралась вместе, чтобы отметить день рождения. За столом отметились и внуки артиста.

Наталья Подольская уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Они поддерживают друг друга как дома, та ки на сцене. Не раз супруги пели в дуэте. Также у них растут дети: шестилетний Артемий и годовалый Иван.

Супруги часто возят их на море. А недавно они отдохнули в Сочи на горнолыжном курорте. Дома они любят собираться с близкими. А 26 марта свой 76 лень рождения отпраздновал Владимир Пресняков-старший.

Подольская облачилась в черное приталенное платье с принтом для ужина в ресторане. Там появились их родные. Приехала поздравить именинника даже Лариса Долина. Пришел также старший сын Преснякова Никита, рожденный от Кристины Орбакайте.

Он произнес трогательный тост в честь дедушки. Рядом с ним сидела жена Алена, а также брат Артемий. В какой-то момент малыш обозвал Никиту.

«Продолжи песню: сам!» — заявил мальчик. «А если тебе скажут все, что Тема мало смеется», — хотел перевести разговор старший сын Преснякова. «Сам ты дурак», — пропел Артемий. В этот момент заулыбался и папа малыша и бабушка. «Это было смешно! А ты что смеешься? Не стыдно?» — сказал Пресняков.

Оказалось, что мальчик просто хотел повторить ситуацию, которую где-то увидел. Его родителей это позабавило. Посмеялся и сам Никита. Раньше он рассказывал, что любит брата. Кульминацией праздника стал торт. Именинник задул свечки под известную всем песню.

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