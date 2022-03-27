Брови-ниточки, два хвостика: Малахов показал, как Кудрявцева и Шатунов выглядели в начале карьеры

Андрей Малахов большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет несколько передач, включая «Привет, Андрей!», где любит вспоминать старые песни, находить новые исполнителей в деревнях и селах.

А вот в новом выпуске героем его передачи стал Юрий Шатунов. В студии он исполнил один из свои хитов и рассказала, как выступал в группе «Ласковый май», но с 1991 года начал сольную карьеру.

В студии также была звезда 80-х Екатерина Семенова. Она вспомнила, как недавно приехала выступать в Ярославль, чтобы выступить. Певица призналась, что ведущим концерта был молодой парень, который не знал, как ее объявить. Малахов решил показать первый клип Шатунова. На видео ему всего 21 год. Клип был снят в 1994 году.

Потом телеведущий также решил показать кадры, на которых у Семеновой берет интервью Лера Кудрявцева. Тогда телеведущая только начинала карьеру на ТВ. Однако вопросы к артистке даже спустя годы не изменились. Малахов также стал интересоваться, куда пропала артистка и почему ее так редко можно увидеть на публике.

«Куда я исчезла? Я появляюсь в рабочем режиме раз в десять лет», — отметила она. «Этот вопрос Кате задают в течении 30 лет. Сейчас я теряю подругу Леру Кудрявцеву, потому что вы сейчас ее увидите, которая 30 лет назад задает вопрос Кате Семеновой», — объявил Малахов.

На кадрах у Леры два хвостика и крашеные длинные волосы. У нее также яркий макияж с акцентом на губы, а брови выщипаны в ниточку, так как раньше так было модно. Она и сама признавалась, что с возрастом сменила стиль.

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