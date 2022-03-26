Уикенд в Дубае: Нюша без макияжа и в мини-шортах покатала мужа на дорогостоящем джипе

Нюша является одной из самых популярных исполнительниц в России. Обычно она регулярно давала концерты.Но теперь артистка уже давно не радовала публику своими выступлениями.

После объявления о беременности в прошлом году она сделала паузу в карьере. В ОАЭ у нее родился сын. Также звезда воспитывает дочку Симбу. Еще недавно она была в Москве, но потом вернулась в Дубай.

Обычно Нюша большую часть времени проводит с детьми. Маленький сын требует много внимания. Также она снимает влог с трехлетней дочкой. Певица иногда решила отдыхать без детей.

Она уже была с мужем на вечеринке и ходила на концерт. А теперь артистка покаталась на дорогостоящем джипе Cadillac Escalade. При этом она отметилась в в мини-шортах и яркой футболке. Ее лук дополнили модные шлепки. Примечательно, что звезда была без макияжа.

«Сегодня катаю мужа», — заявила она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Однако многие не сразу узнали ее без косметики. «Какая стройная», «Вот это тачка», «Вы умеете удивлять», «Нюша, такая стройняшка и за рулем такого монстра», «Какая вы красивая даже без макияжа», «Муж вас точно ценит», «Очень хорошенькая», «Просто прелесть», — прокомментировали пост подписчики.

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