Ослепительная элегантность: Кейт Миддлтон в платье из белого кружева и шляпке появилась на параде

Общественность впечатлена новым выходом герцогини Кембриджской, которая точь-в-точь повторила образ королевы. Она приняла участие в торжественном параде на Ямайке с принцем Уильямом.

Кейт Миддлтон уже много лет счастлива в браке с принцем Уильямом. Она стала частью королевской семьи, но легко справляется с большим количеством обязанностей.

Герцогиня Кембриджская растит троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Примечательно, что недавно супругам пришлось оставить наследников почти на неделю. Они ухали в тур по Центральной Америке.

Супруги посетили Белиз, где смогли побывать в джунглях и потанцевать с местными жителями. Для Ямайки Кэтрин приготовила особенно яркие образы от лимонного платья до пышного бального наряда.

24 марта ей довелось посетить торжественный парад. Она с принцем Уильямом прокатилась на кабриолете. Мероприятие устроено в честь завершения их королевского тура по Ямайке. Следующая точка на их карте — Багамские острова.

Для такого случая Миддлтон выбрала наряд, который повторил образ самой королевы Елизаветы II. Тогда она в похожем наряде отметилась в Австралии во время тура 1954 года.

Тогда Елизавета II только стала монархом и это был ее первый визит в качестве королевы стран содружества. Герцогиня Кембриджская подчеркнула фигуру белым гипюровым платьем с кружевом. Наряд-футляр дополняла шляпка причудливой формы. Наряд Alexander McQueen сделал акцент на ее тонких щиколотках.

Миддлтон также надела жемчужные сережки принцессы Дианы. Она грациозно двигалась, а принц Уильям был рядом с ней. На пару были обращены все взоры. Поклонники осыпали комплиментами герцогиню.

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