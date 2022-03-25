Римские каникулы: Екатерина Архарова поделилась кадрами с мужем и подросшим сыном

Екатерина Архарова состояла в браке с Маратом Башаровым, но она прожила с ним вместе меньше года. Они развелись со скандалом, так как актриса заявила, что на нее поднимали руку. К слову, с новой женой Елизаветой Шевырковой артист тоже развелся через некоторое время.

А вот Архарова обрела счастье с новым избранником. Она вышла замуж за бизнесмена Артем Илясова в 2018 году, а спустя год родила сына Даниила.

Обычно Екатерина не часто рассказывает о своей жизни. Но накануне она поделилась новыми кадрами. Оказалось, что актриса отдыхает в Риме. Она запечатлелась в ресторане на террасе со своим возлюбленным.

Также блондинка показала, как сын любуется побережьем. Лицо мальчика она пока не показывает. Сама Архарова предстала в полосатой кофте и солнцезащитных очках. Она улыбалась в камеру.

«Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь», — заявила звезда.

Потом Екатерина запечатлела, как сын бегает по саду с фруктовыми деревьями. Малыш был в костюме синего цвет с полосатыми рукавами.

«Тепло, светло и мухи не кусают», — призналась она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Какие вы красивые», «Вот это мужчины», «Как вырос ваш сын», «Уже такой большой мальчик», «Какая вы счастливая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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