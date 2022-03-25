В бане среди гор: Подольская в черном мини-бикини нырнула в воду вместе с Пресняковым

Певица показала, как попарилась в бане не только с мужем, но и сестрой. Они отдыхают в Сочи.

Наталья Подольская является известной певицей. Она не скрывает, что ее главной поддержкой и опорой стал Владимир Пресняков. Они уже около 11 лет состоят в браке. У пары подрастают сыновья: шестилетний Артемий и годовалый Иван.

После вторых родов прошло не так много времени, но артистка успела вернуться в форму. Однако она призналась на днях, что у нее есть проблемное место — живот.

Обычно Наталья регулярно дает концерты и снимается в разных шоу. Но в марте пара решила устроить себе отпуск. Супруги прилетели в Сочи, чтобы покататься на лыжах.

После очередного спуска они отправились в баню. Певица была со своей сестрой-двойняшкой Юлианой, детьми и племянницами. Они сначала осмотрели территорию, а потом уже решили остудиться. После бани вся компания нырнула в чан с водой.

Подольская предстала в черном мини-бикини и без макияжа. Она засветил свое декольте. Пресняков показал свой мужественный торс. А дети визжали от восторга. Потом артистка решила полежать на специальных качелях под меховым пледом и расслабиться.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну до чего вы все красивые», «С сестрой можно спутать», «Вот это фигурка», «А Владимир в малине», «Как вам хорошо», «Вы такая стройная», — стали писать пользователи Сети.

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