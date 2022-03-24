Бен Аффлек залюбовался: Дженнифер Лопес в прозрачном платье с ошеломительным декольте получила премию

Дженнифер Лопес является одной из самых успешных американских певиц. Она выпустила множество хитов и снялась в десятках разных фильмов. У нее есть своя звезда на аллее Славы.

Еще четыре года назад артистка заняла шестую позицию в рейтинге самых высокооплачиваемых певиц мира. Тогда ее доход составил 47 миллионов долларов. Она ездит на гастроли, а потом отдыхает с семьей.

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Примечательно, что Лопес уже 52 года. Но она много занимается спортом и может дать фору более молодым коллегам. Накануне в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. Певица выступила для публике в топе и лосинах. А вот потом она вышла получать награду «Икона» и обратилась к зрителям с речью.

Дженнифер была в струящемся шифоновом платье с глубоким декольте и прозрачной юбкой. Она засветила прелести своей фигуры.

«Я очень ценю эту награду. Я делаю все это для вас, ребята. Спасибо всем, кто приходит на мои шоу, слушает песни, смотрит фильмы, следит за мной. Именно вы даете мне возможность каждый день жить той жизнью, о которой я даже не могла мечтать, когда была маленькой!» — сказала звезда.

За ней с влюбленный взглядом наблюдал Бен Аффлек. Они встречаются и даже купили дом. Также артистку поддержала дочка Эмма. Бен также взял с собой десятилетнего сына от бывшей жены Дженнифер Гарнер. Поклонники были сражены тем, как выглядит Лопес. Она снова показала, что может дать жару на сцене. А ее безупречные формы вызвали бурные обсуждения в соцсети.

«Ну что за конфетка», «Она икона», «Так выглядеть незаконно», «Ну кто скажет, что ей за 50?», «Как на нее Бен смотрит, ох», «Красотка, что тут сказать», «Это бесподобно», «Идеальное платье», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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