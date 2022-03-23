Кристина Асмус в нюдовом боди блеснула фигурой на камеру

Актриса сразила поклонников не только растяжкой, но и внешним видом.

Кристина Асмус является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино и может похвастаться большим количеством ролей. Многие полюбили ее за роль в сериале «Интерны», а другие видели ее в качестве ведущей в шоу «Золото Геледжика».

Но за последние годы она также отметилась в ряде постельных сцен, меняла имидж и снялась в новом фильме с сербским актером Милошем Биковичем.

23 марта Асмус решила поделиться кадром с тренировки. Она может похвастаться стройной фигурой. На этот раз актриса облачилась в тонкое боди нюдового цвета. Она закинула ногу, показав вертикальный шпагат.

Кристина решила похвастаться растяжкой. Она призналась, что и ее дочка от Гарика Харламова тоже занимается гимнастикой. Однако звезда заверила, что была против такого увлечения.

Поклонники в свою очередь поразились тому, какая Асмус стройная. А вот ее наряд у многих вызвал недоумение. «Какая же вы стройная», «Очень красивая», «А почему такой наряд? Как-то неприлично», «Даже не прикрылась», «Словно голая», «Ну, Кристина, пожалуйста, ведите себя прилично», «Да, вы прям тростинка», «Очень изящная стопа», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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